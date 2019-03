La Asociación de Futbolistas Griegos convoca una huelga indefinida a partir del próximo fin de semana

La Federeación Griega (EPO) y las dos principales ligas, la Superliga y la Liga de Fútbol, llevan dos años sin poner en marcha el fondo acordado para pagar a los jugadores que no cobran sus sueldos debido a los problemas económicos de los clubes.

"Los jugadores han sido forzados a rebasar todos los límites de tolerancia y paciencia y está cansados de escuchar únicamente promesas", denunció la PSAP.

Ni Copa ni Liga

La huelga comenzará en los partidos de tercera ronda de la Copa griega que se disputarán entre el 15 y el 17 de diciembre y continuará con las jornadas ligueras previstas entre los días 19 y 21.

"No hay otra forma de intentar preservar nuestra existencia profesional y económica. No pedimos nada más que activar el mecanismo de compensación que se acordó. No queremos nada más que eso a lo que tenemos derecho", añadió la agrupación de jugadores.