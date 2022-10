Asensio, indignado en Twitter tras el penalti: "Definición de no mano que nos explican..."

El líder de la Liga Santander pinchó este domingo su tercer partido de la temporada y su segundo en Liga y además en el Bernabéu. La agónica victoria del Barça en Mestalla en el minuto 94 gracias a un gol de Lewandowski metió presión a un Madrid que no jugó bien y que se dejó dos puntos ante el Girona.

Los blancos consiguieron desatascar gracias a Vinicius un partido que ya se estaba convirtiendo en un drama, en el minuto 79 el brasileño empujó a portería vacía un gran pase de Valverde que le dejó solo y que parecía que iba a ser el gol decisivo del partido.

En cambio, la polémica llegaría 10 minutos después, Melero López fue al VAR y señaló una pena máxima en contra del Madrid tras una mano de Asensio. El Girona centró un córner y tras rebotar en el pecho del mallorquín golpeó en la mano, que estaba en una posición antinatural, una acción que para algunos era penalti y para otros no, ¿la realidad? nadie se aclara con el tema de las manos, absolutamente nadie.

"Definición de no mano que nos explican a principio de temporada"

Stuani lo convirtió y el Madrid terminó pinchando. Después, Marco Asensio, protagonista del penalti, se quejó en su perfil de Twitter sobre la acción que le costó dos puntos al Madrid: "Definición de NO MANO que nos explican a principio de temporada... Increíble que hoy sí…", explicó el ex del Espanyol.

Ancelotti: "Se han inventado el penalti"

Uno que no acostumbra a hablar de los árbitros, Carlo Ancelotti, terminó el partido enfadado y mostró su descontento con el penalti que le pitaron en contra al Madrid: "No hay penalti, no toca con la mano. No sé quién ha visto la mano. Creo que se han inventado el penalti, pero no puedo hacer nada. Primero le da en el pecho y luego en la mano", explicó el italiano.

Sobre la acción de Rodrygo que también anuló el árbitro y que hubiera supuesto el 2-1, Michel, entrenador del Girona, sorprendió "Para mi es gol, futbolísticamente hablando, en Almería nos quitaron un gol igual y creo que es una acción de fútbol porque es una disputa entre jugador y portero, es verdad que la regla dice que es falta así que no hay más que hablar".