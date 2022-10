Ancelotti, muy enfadado con el arbitraje: "Se han inventado el penalti de Asensio"

El Real Madrid ha empatado ante el Girona (1-1) en el Bernabéu y ha pinchado su segundo partido consecutivo (Leizpig y Girona), además de perder puntos por segunda vez en casa en esta Liga (Osasuna y Girona).

El final de partido tuvo dos acciones muy polémicas que pueden tener interpretaciones diferentes, una mano pitada a Asensio que convirtió Stuani desde los 11 metros y un gol anulado a Rodrygo por una aparente falta al portero. Carlo Ancelotti, técnico madridista, ha protagonizado una rueda de prensa muy diferente a la habitual, criticando la decisión del árbitro al señalar la pena máxima.

"No hay penalti, no toca con la mano"

"No hay penalti, no toca con la mano. No sé quién ha visto la mano. Creo que se han inventado el penalti, pero no puedo hacer nada. Primero le da en el pecho y luego en la mano", dijo el italiano visiblemente contrariado.

Sobre la acción del gol anulado a Rodrygo en el minuto 90: "Es más discutible, si toca al portero con el balón controlado es falta pero el penalti inventado no puede ser discutible". Ancelotti aseguró que el equipo "no está tan fresco como hace semanas" pero está seguro de que "responderá" en los próximos partidos: "El objetivo es ser líderes antes del Mundial".

Sorprendentes declaraciones del entrenador del Girona

El entrenador del Girona, Michel, salió también a rueda de prensa y sorprendió a todos al interpretar que el gol a Rodrygo está mal anulado: "Para mi es gol, futbolísticamente hablando, en Almería nos quitaron un gol igual y creo que es una acción de fútbol porque es una disputa entre jugador y portero, es verdad que la regla dice que es falta así que no hay más que hablar", explicó el técnico español.

"Para mí es gol, futbolísticamente hablando, nos anularon uno igual ante el Almería"

Ambas acciones serán objeto de diferentes análisis y polémicas en los próximos días, lo único que es seguro es que los blancos se han vuelto a dejar puntos ante un equipo muy inferior futbolísticamente y además delante de los suyos. El Barça, a 1 punto.

Los de Ancelotti volverán a competir el miércoles en el último partido de la fase de grupos de la Champions ante el Celtic en el Bernabéu, el primer puesto está en juego.