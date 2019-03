El Arsenal golea al Watford en casa y sigue con su persecución al Manchester City

El Arsenal goleó en Vicarage Road a sus vecinos del Watford por 0-3 y siguió la estela triunfal de Manchester City y United, que se impusieron a Bournemouth (5-1) y Everton (0-3), respectivamente. Tenían la obligación los 'gunners' de ganar para no perder comba con los equipos de cabeza, lo que obligó a Arsene Wenger a no hacer rotaciones y a formar con su once de gala.

Alexis Sánchez, que llegó el jueves a Londres tras las eliminatorias sudamericanas con La Roja, volvió a ser titular y acabó siendo una pieza fundamental, puesto que a los 15 minutos del segundo tiempo fue el encargado de inaugurar el marcador. Al chileno le quedó el balón muerto en el área pequeña tras una gran internada por el centro de Mesut Özil y fusiló a Heurelho Gomes para poner por delante a los del norte de Londres.

Dio entrada el técnico visitante al delantero Olivier Giroud en lugar de Theo Walcott en el 64, y apenas cuatro minutos después el internacional 'bleu' amplió la diferencia con un disparo de primeras que se coló por la escuadra izquierda de Gomes. Este tanto hundió todavía más a los de Quique Sánchez Flores, que no encontraban respuesta al fútbol de los 'gunners', y solo seis minutos después llegó el definitivo 0-3, obra del galés Aaron Ramsey.

El 'dragón' culminó una semana de ensueño, en la que logró el pase a la Eurocopa de Francia del próximo año con su selección, con un gol desde dentro del área culminando una excelente jugada por la derecha del joven Héctor Bellerín. Con el encuentro sentenciado y los tres puntos en el bolsillo, dio descanso Wenger a Alexis y a Özil, que dejaron su puesto en el terreno de juego a Alex Oxlade-Chamberlain y Mikel Arteta, respectivamente.

Esta contundente victoria permite al Arsenal recuperar la segunda plaza de la tabla y llegar hasta los 19 puntos, dos menos que el líder, el Manchester City, y los mismos que el United, tercer clasificado.