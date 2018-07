El Arsenal despide a Wenger con goleada al Burnley y un gran homenaje

El Arsenal regaló una goleada ante el Burnley (5-0) a su técnico, el francés Arsene Wenger, homenajeado por ambos equipos y por los seguidores en su último encuentro como preparador 'gunner' en el Etihad Stadium. Antes del inicio del choque, el preparador galo, que dirá adiós al Arsenal después de 22 años, irrumpió en el terreno de juego por el medio de un pasillo que formaron los futbolistas locales y los visitantes.

El Arsenal se dio un homenaje también sobre el césped. Dejó de lado la eliminación en la semifinal de la Liga Europa contra el Atlético Madrid y se centró en el adiós de su legendario entrenador. Se despidió del estadio gunner con una goleada ante el equipo revelación del curso, el Burnley, que nada pudo hacer ante la superioridad local.

The end of an era at the Emirates 🤝#MerciArsène pic.twitter.com/AogxC00QES