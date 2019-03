Arbeloa, sobre Piqué: "El respeto que tengo a su familia, él no lo tiene a la mía"

Álvaro Arbeloa ha concedido una entrevista a 'La Galerna' en la que han hablado sobre muchos temas polémicos relacionados con el madridismo y su vida profesional, entre ellos las discrepancias con el defensa del F.C Barcelona, Piqué. El lateral del Madrid ha asegurado que "mucha gente ha insistido en que conteste" al central sobre las acusaciones, pero él ha "meditado mucho" y considera que no es lo correcto.

"Si explicase por qué no soy amigo de Piqué, él quedaría en mal lugar"

"Tiendes a calentarte y responder a la primera, pero luego te das cuenta de que es mejor dejar enfriar la situación y no decir ciertas cosas. Yo podría explicar al mundo entero por qué no soy amigo de Piqué, quizá él no quedaría en muy buen lugar, pero también es verdad que conozco a su familia, y el respeto que él no tiene a mi familia, se lo tengo yo a la suya".

Además, hace hincapié en que lo mejor es callarse y dejarlo pasar por no hacer sufrir a las personas de tu alrededor. "Los jugadores escuchan muchas burradas, por lo que una más o menos, da igual, porque los que están cerca de ti sufren y pensando en eso preferí no contestarle", recalca.

Sin embargo, cuando las acusaciones son al Real Madrid, no actúa de la misma forma. "Si hubiese atacado al Real Madrid otra vez, hubiese saltado, porque lo defenderé sí o sí, pero al atacarme a mí es distinto", defiende.

"La falta de unión del equipo ha influido en que sólo llevemos una Liga en muchos años"

Respecto al equipo, ha asegurado que algunos madridistas le piden que sea el 'jefecito' del equipo, porque al Madrid le hace falta alguien que sepa decir aquellas cosas que no están bien vistas. Sobre este tema, ha querido elogiar a José Mourinho y su paso por el banquillo blanco, debido a que él en ese momento fue el encargado de denunciar todo lo injusto. "Él veía cosas de árbitros, de calendarios, cosas que no eran coherentes y entre ellos, el tema de la prensa claro".

Por último, sobre la situación actual del equipo y las críticas recibidas en estos últimos meses, Arbeloa ha querido ser sincero y confiesa que le falta más unión al vestuario. "Tenemos una plantilla llena de gente joven, sana. Gente fenomenal, pero podríamos hacer más para crear una unidad mayor, de tal manera que todos saltásemos en la defensa de este escudo cuando correspondiera. De esta forma, esta falta de unión ha podido influir en que sólo llevemos una liga en muchos años".