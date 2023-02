Antonio Raíllo: "Nunca pondría a Vinícius de ejemplo a mis hijos"

Antonio Raíllo, capitán de Mallorca, ha declarado que "nunca" pondría como ejemplo a sus hijos a Vinícius, extremo brasileño del Real Madrid que el domingo visita el estadio Son Moix.

Se reaviva de este modo el enfrentamiento surgido entre ambos jugadores en la primera vuelta de la Liga. Los blancos vencieron 4-1 al Mallorca el pasado 11 de septiembre en el Santiago Bernabeú y Vinícius marcó el segundo gol de su equipo y lo festejó bailando, algo que no gustó a los mallorquinistas.

"Si yo mañana tengo que poner un ejemplo a mis hijos, les pondré a Modric, a Benzema, pero nunca a él"

"Son cosas futbolísticas, me remito a lo que he dicho y no diré mucho más. Si yo mañana tengo que poner un ejemplo a mis hijos, les pondré a (Luka) Modric, a (Karim) Benzema, pero nunca a él", ha afirmado Raíllo en declaraciones a DAZN.

El central del club balear tuvo diversos enfrentamientos con Vini Jr. en esa ocasión. Poco después, apuntó al 'Diario de Mallorca': "Vinícius que baile, pero que no falte, que no insulte y no menosprecie a los compañeros de profesión; luego cuando se le tilda de provocador usa el comodín del racismo".

Su entradón a Rodrygo

En la última visita a Palma del equipo de Carlo Ancelotti, que venció 0-3 con dos goles de Benzema y uno de Vinícius, Raíllo fue muy criticado por una dura entrada a Rodrygo Goes, que tuvo que dejar el terreno de juego casi sin poder caminar.

Raíllo declaró al principio que la falta fue de Rodrygo porque "tocó el balón primero y él me pega la patada a mí, pero viste de blanco y es un criterio diferente", aseguró.

Sin embargo, tras ver la jugada repetida en televisión, rectificó: "He visto mi entrada a Rodrygo y es más fuerte de lo que pensaba. Al final se ha tenido que retirar un compañero lesionado y eso no es bueno. A veces la sensación que te da dentro del campo es distinta".