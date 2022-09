Raíllo: "Vinícius usa el comodín del racismo cuando se le tilda de provocador"

Antonio Raíllo, capitán del Real Mallorca, ha dado su opinión sobre Vinícius tras su comentando comportamiento durante el partido de LaLiga que disputaron ambos clubes el pasado 11 de septiembre y que ganó 4-1 el Real Madrid. "Vinícius que baile pero que no falte, que no insulte y no menosprecie a los compañeros de profesión; luego cuando se le tilda de provocador usa el comodín del racismo", dijo Raíllo en el 'Diario de Mallorca'.

Durante aquel partido una frase de Javier Aguirre, técnico del equipo balear, fue la que indignó a Vinícius: "Pégale, pégale". La otra frase que el mexicano dijo a sus jugadores fue la de "rómpelo". Toni Kroos y Ancelotti tuvieron que calmar a Vinícius, que se encaró con varios jugadores del Mallorca.

El técnico italiano no es muy de meterse en líos, pero echó un capote al brasileño: "Sobre la celebración... es un brasileño, baila muy bien, no creo que pueda molestar a nadie", explicó el entrenador del Madrid sobre los polémicos bailes del jugador blanco cuando marca gol.

Cánticos racistas

Por otro lado, la Fiscalía de Madrid está investigando los cánticos racistas que se escucharon tanto en los aledaños como en el interior del Metropolitano contra Vinícius en el derbi entre el Atlético y Real Madrid.

En las diligencias abiertas a raíz de una denuncia presentada por Movimiento contra la Intolerancia, la Fiscalía reclama a la Policía que analice las grabaciones sobre estos hechos a fin de que identifique a las personas que profirieron dichos insultos racistas.