Ancelotti lo tiene claro: "Tenemos que jugar 4-3-3, no hay otra manera"

El Real Madrid afronta mañana en Kiev un partido fundamental ante el Shaktar en la fase de grupos de la Champions League. El entrenador Carlo Ancelotti ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido junto a Luka Modric.

El equipo madridista comenzó la Champions con una victoria de mucho mérito en Milán ante el Inter pero después sufrió un duro batacazo tras perder ante el debutante y desconocido Sheriff en el Santiago Bernabéu. Ahora jugará dos partidos seguidos contra el Shaktar, el primero mañana en Kiev.

El entrenador italiano ha vuelto este año al Real Madrid y en estos primeros meses está empezando a dejar su impronta en el club, los blancos están en lo más alto de la Liga a pesar de varios pinchazos y están bien colocados en Champions, aunque tienen que ponerse las pilas si no quieren tener más sustos.

"Al equipo le cuesta más ganar en estas fechas"

Ancelotti ha dicho en rueda de prensa que ya tiene claro como jugará el Madrid mientras él esté al mando: "He intentado defender con un 4-4-2 y no ha salido bien. La idea que tengo ahora es muy clara. Este equipo tiene que jugar 4-3-3. Hay partidos que el equipo puede jugar sin un extremo puro, pero creo que es el mejor sistema para esta plantilla", ha explicado.

El Real Madrid lleva tres partidos seguidos sin ganar, algo que preocupa a los aficionados pero a Ancelotti no le quita el sueño: "No sé por qué al equipo le cuesta más en estas fechas. En este momento de la temporada casi ningún equipo está a tope. Pero tenemos que pensar que este no es el periodo más importante de la temporada. En mayo llegan las finales", ha apuntado.

Luka Modric también ha hablado en rueda de prensa para apoyar la candidatura de Benzema al balón de oro: "Siempre ha estado a un nivel top. Y por fin ha ganado un título con Francia, que es importante para estos premios. Ojalá lo gané porque lo merece". Además, no se fía del Shaktar: "No tenemos mucho más margen para equivocarnos, el Shaktar es mejor que el año pasado":