Ancelotti y Paco Jémez sellan la paz con "un abrazo muy grande"

Carlo Ancelotti y Paco Jémez, que protagonizaron un 'encontronazo' porque el técnico del Rayo Vallecano criticó que Zinedine Zidane dirija al Castilla sin la titulación necesaria, sellaron la paz con "un abrazo muy grande", según dijo el entrenador rayista.

Ancelotti respondió en su día a las palabras de Paco diciendo que "habló demasiado", aunque este viernes dedicó elogios al técnico rival. Hoy, cuando se vieron antes del inicio del partido, se saludaron con afecto. "Nos hemos dado un abrazo muy grande antes de empezar el partido. Son las mejores palabras que nos podíamos decir", dijo Paco Jémez en rueda de prensa.

"Le respeto muchísimo y creo que él también a mí. No ha habido nada, todo lo que se ha generado es porque es el Real Madrid y Zidane y ha interesado. Sabemos cómo son las cosas entre él y yo, no hay ningún problema, yo me quiero llevar bien con todo el mundo o al menos lo intento", añadió.