Ancelotti: "Benzema no jugará ante el Rayo, las sensaciones no son buenas"

Karim Benzema se perderá ante el Rayo Vallecano su octavo partido oficial de la temporada (ha sido baja en 4 de los últimos 5): "No va a jugar, las sensaciones no son buenas. Entrenó el viernes y parecía estar bien, pero luego le ha costado un poco. No estará disponible en Vallecas", explicó el italiano.

El técnico madridista sí aseguró la presencia del francés en el encuentro del jueves ante el Cádiz (el último antes del Mundial): "Rüdiger no creo que llegue pero Karim sí".

"Benzema no jugará ante el Rayo pero sí lo hará ante el Cádiz el jueves"

¿Karim no ha forzado por qué el Mundial viene ya? "Los médicos dicen que no puede jugar y no lo hace". Ancelotti también valoró la poca importancia que está teniendo Hazard este año, el 19º en cuanto a minutos: "Su problema es la competencia. En un equipo grande esto existe y es motivación. Puede pasar y a Hazard le ha pasado".

"Si Rodrygo tiene la carrera de Ronaldo... le haremos una estatua"

Rodrygo también fue objeto de debate en la rueda de prensa, ¿tiene proyección como delantero centro? ¿podrá llegar a los goles de Ronaldo Nazario? "Tiene una gran proyección; sea como delantero centro o como segunda punta. Le veo más ahí que como extremo, esa no es su mejor posición. Lo veo más como delantero que como extremo, sí. En cuánto a si podrá tener una carrera como la de Ronaldo... A nivel individual, es capaz, si lo hace habría que hacerle una estatua", explicó Carletto.

Ancelotti volvió a cerrar la puerta a la posibilidad de realizar fichajes en el mercado de invierno: "La idea nuestra es que el mercado está cerrado, tanto en entradas como en salidas. Pero si alguien pide salir, lo escucharemos".

Sobre el sorteo de Champions... "¡Ojalá lo hagan bien!"

La intervención del exentrenador del Milán terminó con un recadito a la UEFA sobre el sorteo de octavos de la Champions que se celebrará mañana lunes: "Todos los rivales son difíciles, da igual cuál toque. Mañana sólo pensamos en el partido, no en el sorteo. Pero bueno, en el sorteo... ¡ojalá lo 'hagan' bien!", sentenció entre risas Carlo Ancelotti.

El Madrid, sin margen de error ante el Rayo

Los merengues afrontarán el partido en Vallecas ante el Rayo en la segunda posición de la Liga y esta vez no puede pinchar si quiere dormir el lunes como líder, un empate pondría al Barça al frente de la clasificación tras la victoria de los culés el sábado ante el Almería.