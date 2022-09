Ancelotti, sobre 'el caso Vinicius': "En España no veo tanto racismo"

El entrenador del Real Madrid ha confirmado en rueda de prensa la ausencia de Karim Benzema para el derbi madrileño del domingo, en el que sí estará Militao tras varios partidos de baja. El italiano ha alabado a Simeone y también se ha pronunciado sobre 'el caso Vinicius'.

Fue una rueda de prensa extraña, pocas veces antes de un derbi entre Atlético y Real Madrid el foco de la noticia no estaba ni en ni uno ni en otro equipo, el protagonista fue Vinicius Jr. Más de la mitad de las preguntas fueron dirigidas a su comunicado, las reacciones del mundo del fútbol, el posible racismo en Europa y la posibilidad de que esto afecte al vestuario blanco.

Un derbi 'manchado' por la polémica generada en torno a Vinicius

"Soy su entrenador, no su padre", "en España no veo esta forma de racismo, pero me quedo con el comunicado del club, y con el fútbol", "este tema no afecta al vestuario", "no me preocupa el tema Vinicius en la afición, es un partido de fútbol en campo rival", "a Vinicius no le pasa nada", son algunas de las contestaciones que dio Ancelotti a las decenas de preguntas sobre Vinicius.

Tuvo que se paciente hoy el exentrenador del Everton, esbozaba una pequeña sonrisa irónica con cada pregunta sobre su jugador y cuando alguien cambió de tercio hasta quedó sorprendido.

"Soy su entrenador, no su padre. Me quedo con su comunicado, él y el vestuario están bien"

Algún atrevido preguntó sobre Asensio y Rodrygo, el italiano se alegra de la convocatoria del mallorquín por España: "Tiene calidad para ser seleccionado", sobre el brasileño: "Rodrygo es paciente y está empezando a aprovechar las oportunidades", explicó el técnico blanco.

Ancelotti terminó la rueda de prensa desvelando un secreto a voces sobre el increíble balance de su equipo en las segundas partes: "Es la estrategia del cansancio. Les hacemos creer que estamos cansados y luego...", la rueda de prensa terminó entre risas.

Enigmático mensaje de Simeone sobre la polémica Vinicius

Antes del italiano habló en rueda de prensa Diego Pablo Simeone, que analizó el difícil partido que tendrá su equipo este domingo ante el Real Madrid pero donde también se pronunció sobre la polémica generada en torno a los bailes de Vinicius Jr: "Vivimos en una sociedad que estamos involucrados todos. Ustedes, nosotros, la gente... somos personas y esta es la sociedad que tenemos", explicó.

El argentino confirmó la titularidad de Jan Oblak este domingo: "Jugará". Simeone alabó el estilo, la eficacia y la plantilla de los blancos: "En principio el rival tiene un equipo extraordinario, con futbolistas jóvenes haciendo la transición con los grandes que llevan años a un nivel muy bueno y por eso tienen la costumbre de ganar, porque tienen un gran equipo", sentenció.