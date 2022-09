Ancelotti y su conversación con Valverde: "Si marcas menos de diez goles en una temporada..."

El Real Madrid salvó una noche complicada ante el Leipzig agarrado a Fede Valverde, clave con un gol en el 80' que abrió el camino a la victoria.

El mediocentro uruguayo es a día de hoy el jugador más en forma del Real Madrid y quizá el mejor del mundo en su posición. Carlo Ancelotti desveló tras el partido de Champions la conversación que tuvo con Valverde.

"Me parecía raro que el año pasado solo marcara un gol. Le dije: 'Si marcas menos de diez goles en una temporada, yo tengo que romper mi carné. Hoy ha marcado con la izquierda, nunca le he visto marcar uno con la izquierda", bromeó, Ancelotti.

El entrenador del Real Madrid aseguró que "hay que esperar" para decir que "es el mejor del mundo en su posición".

El otro gol de la noche lo anotó Marco Asensio, un jugador necesitado de minutos y goles para recuperar su mejor versión.

"He felicitado a Asensio, ha cumplido. La reacción después del enfado ha sido muy buena y creo que ha hecho un buen partido", expresó Ancelotti sobre el jugador mallorquín.

"No puedo pedir un fútbol fantástico, pido que jueguen un fútbol inteligente"

Respecto al duelo ante el Leipzig, Ancelotti reconoció que "en este momento" no puede pedir a su plantilla "un fútbol fantástico", sino que les pide que jueguen de manera "inteligente", aunque insistió en que "cumplieron" con el objetivo de ganar, pese a que no fue un "partido espectacular".

"No ha sido un partido espectacular, ni fantástico, lo más importante era evitar las contras, son muy peligrosos. Ha salido un partido bien controlado atrás, solo nos han encontrado la espalda en dos ocasiones. Queríamos jugar un partido para ganarlo. La vigilancia defensiva era importante, lo mejor del Leipzig son las transiciones y no queríamos que nos hicieran daño ahí. En la segunda parte, ellos han bajado la energía y al final hemos merecido ganar. En este momento, no puedo pedir a los jugadores un fútbol fantástico, les pido que jueguen un fútbol inteligente", afirmó Ancelotti.

El técnico del Real Madrid reconoció que les hubiera gustado haberse "adelantado antes", porque era un partido por el que tenían "preocupación".

"Este equipo dio un empujón el domingo ganando al Dortmund, teníamos preocupación por este partido, pero al final hemos cumplido", afirmó Ancelotti.

Por último, Ancelotti insistió en que no van a forzar a Karim Benzema de cara al derbi del domingo contra el Atlético de Madrid.

"Con Karim no cambiaba la estrategia. Puede ser que algunas combinaciones salieran mejor, pero no cambiaría mucho. Veremos en los próximos días si entrena o no, pero como he dicho no vamos a arriesgar nada; si entrena bien el sábado el domingo va a jugar", admitió Ancelotti.