Una amiga de la víctima declara que Dani Alves se propasó antes con ella y la manoseó con violencia

Una de las dos jóvenes que acompañaba a la víctima en la discoteca Sutton de Barcelona declaró a los Mossos d'Esquadra que Dani Alves se propasó antes con ella, que la manoseó con violencia y puso la mano en sus zonas íntimas, según publica el diario 'La Vanguardia'. Así, según la denuncia, el futbolista también habría sometido a tocamientos a una amiga de la denunciante antes de la presunta agresión sexual.

Nuevo abogado

Dani Alves, en prisión desde el pasado viernes acusado de una violación por una joven de 23 años el pasado 30 de diciembre, ha decidido prescindir de Miraida Puente Wilson, hasta ahora su abogada, y contratar a Cristóbal Martell, famoso por haber llevado al defensa de Pujol Ferrusola o Leo Messi entre otros. Previsiblemente pedirá la libertad del futbolista y una nueva declaración.

Hasta el momento, el brasileño ha ofrecido hasta tres testimonios contradictorios, lo que llevó a la jueza, junto a los recursos económicos del futbolista brasileño y el hecho de que Brasil no tenga un tratado de extradición con España, a dictaminar prisión sin fianza para el ya exjugador de Pumas.

Un tatuaje, clave

Y es que las pruebas cada vez parecen incriminar más al jugador. Un nuevo detalle en la dura declaración de la joven de 23 años resultó clave para identificar a Dani Alves: un tatuaje en la zona abdominal descrito por la supuesta víctima y no perceptible a simple vista sería uno de los datos que convenció a la juez, según el diario 'El Mundo'.

En su declaración, la chica explicó a los Mossos que el jugador brasileño la encerró en un baño y que la violó, acusación que negó Dani Alves ante la jueza: "Finalmente fui y había una lavabo minúsculo. Dani Alves me metió dentro y cerró la puerta. Yo le dije que quería salir. Me dijo que no podía irme, que le tenía que decir que era su putita. Bajó en ese momento la taza del baño, se sentó y me tiró al suelo. Le dije varias veces que parase".

"Me agarró de la cabeza y me acercó con fuerza con la idea de practicarle una felación, pero no lo logró. Me abofeteó varias veces con violencia y me violó. Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo. Me pidió que no me moviera hasta que él no saliera primero", declaró la denunciante, quien ha renunciado a cualquier posible indemnización económica.

'Preso de confianza'

A la espera del juicio, el ex de Barça o Sevilla fue trasladado a la prisión de Brians 2, una decisión que se ha tomado porque este recinto cuenta con módulos residenciales más pequeños que permiten garantizar mejor su seguridad y convivencia con el resto de internos. Y es que los módulos de Brians 2 albergan como promedio a unos 80 internos, mientras que en los de Brians 1, donde ingresó inicialmente Alves, suelen convivir unos 200 presos.

Dani Alves ha pasado ya cuatro noches en prisión y en la cárcel de Brians 2 tiene aseos y ducha propios. Comparte celda con otro recluso que ejercerá el papel de lo que en la jerga penitenciaria se conoce como "preso de confianza", cuya misión es ayudar a superar la sensación de angustia y estrés que puede provocar entrar en prisión, especialmente a las personas que nunca han estado entre rejas.