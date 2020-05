Álex Remiro, portero de la Real Sociedad, habla sobre su positivo en coronavirus: "No tuve el menor síntoma, de hecho no me enteré de nada"

Álex Remiro, portero de la Real Sociedad, habló anoche por primera vez de su positivo en las pruebas serológicas del coronavirus. El portero navarro pasó la COVID-19 sin síntomas, como él mismo ha explicado.

"Me sorprendió bastante, no tuve ningún síntoma y cuando me llamó el médico para decirme que estaba pasando la enfermedad me sorprendió. No me explico bien dónde lo cogí, ya que solo salí de casa en las dos primeras semanas del confinamiento a hacer la compra, porque el resto del tiempo me la trajeron a casa. No tuve el menor síntoma, de hecho no me enteré de nada", aseguró Remiro en una entrevista en la Cadena Ser.

"Es raro porque pasas la enfermedad que para el mundo y ni te enteras. Me preguntaban dónde lo podía haber cogido. Yo solo había salido la primera y segunda semana y luego el club me traía las cosas a casa", explicó el portero navarro.

En otro orden de cosas, Remiro habló sobre la final de Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Athletic.

"Es una final de Copa y jugarla sin público hace que pierda la gracia. Y más aún siendo un derbi. El club nos preguntó pero todos estábamos en la misma línea", aseguró Remiro.

El portero de la Real Sociedad reconoció que necesitan al menos un mes entrenando para volver a la competición.

"Estamos cansados, como en pretemporada, pero es normal. Creo que por lo menos necesitamos un mes antes de volver a jugar", indicó Remiro.