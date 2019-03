Alex Ferguson, sobre Mourinho: "Todos los buenos líderes encuentran finalmente una solución"

El exentrenador del Manchester United Sir Alex Ferguson afirmó que el técnico del Chelsea, el portugués José Mourinho, nunca se ha enfrentado "a resultados sin éxito", pero advirtió que "todos los buenos líderes encuentran finalmente una solución".

"He estado viendo a José (Mourinho) recientemente y he hablado con él un par de veces, y esta es la primera vez que se ha enfrentado con resultados no exitosos. Creo que todos los buenos líderes encuentran finalmente una solución", señaló Ferguson en un foro en Londres, en declaraciones recogidas por 'soccernet.com'.

El escocés indicó que si uno se fija "en toda su carrera", la situación que está viviendo en la actualidad "es la primera en su vida en la que ha tenido que lidiar con la mala publicidad y la adversidad". "Y eso es un reto para él, pero hay signos de que él está volviendo a un nivel equilibrado, aunque perdieron el sábado", añadió el que fuera entrenador del Manchester United durante 27 temporadas.

Y es que el Chelsea perdió este fin de semana en Stamford Bridge contra un recién ascendido a la Premier League, como es el Bournemouth, por 0-1. El equipo de Mourinho ha perdido ocho partidos en la liga inglesa, y ocupa la decimocuarta plaza de la tabla, con solamente dos puntos más de los equipos que marcan la zona de descenso.

"Vi el partido del sábado, y el Chelsea podría haber ganado por un par de goles, pero perdieron y entonces él tiene todavía que enfrentarse a ese tipo de publicidad negativa. Eso nunca es fácil para un entrenador de fútbol de hoy en día, debido a que la atención de los medios es enorme", agregó Ferguson.