Aficionados británicos y franceses ensayan La Marsellesa en los exteriores de Wembley

SE ESPERA LA PRESENCIA DE 90.000 ESPECTADORES

Se espera que el estadio cante al unísono el himno nacional francés antes del partido entre Inglaterra y Francia en Wembley. "No se me ocurre una mejor manera de rendir tributo a nuestros vecinos. Yo no hablo francés, pero llevo practicando un par de horas", ha asegurado un aficionado inglés presente en los alrededores de Wembley.