El aficionado infiel pillado por la 'kiss cam': "La gente siempre busca el mal ajeno, ya destruyeron mi relación. ¿Qué más quieren?"

Su nombre es Deyvi Andrade y se ha convertido en noticia después de que fuera pillado por la 'kiss cam' cometiendo una infidelidad en el partido entre Barcelona Sporting de Guayaquil contra el Delfín.

Después de todo el revuelo que se ha montado en Ecuador y al ver cómo su ya expareja le dejaba tras salir a la luz el comprometedor momento, Deyvi Andrade ha decidido dar la cara y dar su versión a través de su Facebook.

"La gente siempre busca el mal ajeno, ya destruyeron mi relación. ¿Qué más quieren? Ojalá que esto sirva de algo porque solo le están haciendo daño a un hijo de Dios", escribió el marido infiel.

"En mi defensa quiero aclarar que en ningún momento me moría por besar a mi amiga... y además en el vídeo no se ve ningún beso. No sé por qué dice que nos besamos apasionadamente cuando no hubo siquiera un roce en nuestros labios. Sólo me juzgan y me critican, pero nadie se pone en mis zapatos. Dios no quiera que les pase lo mismo. Soy inocente de la burla", aseguró Deyvi Andrade tratando de defenderse.

"¿Y si hubiera sido una mujer quien estuviera en mi lugar? ¿Ahí qué hacían? Varios vídeos han circulado de mujeres infieles pero no hacen tanta burla como a mí", indicó Deyvi Andrade.