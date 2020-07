El Fuenlabrada viajó hasta A Coruña sin un médico entre toda la expedición

El doctor del Deportivo de la Coruña, Carlos Lariño, ha prestado ayuda a los jugadores del Fuenlabrada, que están confinados en un hotel de A Coruña tras los doces casos de coronavirus registrados entre toda la expedición que se desplazó a A Coruña el pasado lunes y que ha acabado con uno de los jugadores hospitalizados.

El club madrileño viajó sin médico hasta tierras gallegas, tal y como Lariño ha afirmado en declaraciones a la 'Radio Galega'. Además, ha asegurado que se enteró el pasado martes por la mañana, día después de la suspensión del partido que iba a disputar el conjunto madrileño con el Deportivo en el Estadio Abanca-Riazor, correspondiente a la última jornada de LaLiga SmartBank: "Me entero de eso por un jugador del Dépor que me dice que el médico del Fuenlabrada se quedó en Madrid. Le llamé, porque tenemos los teléfonos de todos, le pregunté por eso y le dije que no se preocupara, que lo que le hiciera falta que me avisara", explicó.

Por esto motivo, el doctor del Deportivo ha decidido prestar ayuda al club madrileño y relató que no ha accedido a las habitaciones que ocupa el Fuenlabrada pero sí ha pasado por esas instalaciones para acercarles "algunos medicamentos y productos de higiene personal". Además, ha añadido que el hecho de que el Fuenlabrada se desplazara sin un médico en la expedición "normal no es", sino algo "excepcional".

"Por protección de datos que no puedo facilitar, el otro (médico) tuvo un problema que le impidió viajar, pero entiendo que tenían que haber buscado un sustituto. En teoría, sin un médico en el banquillo, según el reglamento, creo que no se puede celebrar el partido, el árbitro podía haberlo suspendido", aseguró.

El jugador hospitalizado pasó una mala noche, "con fiebre y dolores musculares"

El Presidente del Fuenlabrada, Jonathan Praena, ha explicado a Antena 3 Deportes que el jugador que, en la mañana de este viernes fue trasladado al hospital, se fue por precaución, tras pasar una mala noche con fiebre y dolores musculares: "Justo cuando le iban a hacer el test, se ha desmayado, y rezando ya porque se frene esta oleada de positivos. Ahora, 'a toro pasado' pues evidentemente siempre hubieras tomado otra decisión", afirma.