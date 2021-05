Evangelina Thomas, campeona argentina de atletismo, persigue y atrapa al ladrón que entró a robar en su casa

Un ladrón eligió la casa equivocada para robar. Ha ocurrido en Chubut, una localidad de Argentina, y el ladrón fue a robar en la casa de Evangelina Thomas, campeona argentina de atletismo. Un grave error porque la actual campeona argentina de 800 metros lisos no lo dudó y salió en persecución del delincuente hasta dar con él y lograr su detención.

"Después de entrenar, sobre las seis y cuarto de la tarde, me fui a mi casa y cuando llegué encontré todo revuelto. Mientras me hacía la idea de que había entrado a robarme, veo que una persona se escapa con una mochila por una ventana y ahí lo empecé a perseguir", explica Evangelina Thomas a TN Running.

Evangelina Thomas logró atrapar al ladrón gracias a su velocidad y a la ayuda de dos vecinos. "Me volví loca y no pensé en nada", reconoce la atleta argentina.

Evangelina Thomas explicó a TN Running que al alcanzar al delincuente le lanzó una patada para frenar su huida y logró que cayera al suelo. La atleta argentina cuenta que en ese momento el ladrón le trató de atacar, pero, con la ayuda de dos vecinos, logró neutralizarle.

"Por suerte llegaron dos personas y me ayudaron a reducirlo hasta que llegó la policía. Me dio mucha impotencia la situación y sé que no tendría que haber reaccionado así, pero la verdad es que no lo pensé", relata Evangelina Thomas.