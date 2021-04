El espectacular descenso en kayak de Aniol sobre un volcán nevado: "Sentí que me iba a partir el cuello"

No van a poder dejar de mirar esta imagen, porque es un espectáculo. Un kayak sobre la nieve... ¡de un volcán! Impresiona todo: la velocidad, el paisaje, los saltos. Aniol Serrasolses es consciente de que fue muy muy peligroso, pero también fascinante y único.

Van a ver algo que nadie ha hecho antes. Y para ello este kayak y su dueño tienen que subir a un precioso volcán nevado. Lo que vendrá después, estremece... hasta al protagonista. "Me cagué de miedo porque sentí que si por alguna razón perdía el control y me daba la vuelta me iba a partir el cuello", señala Aniol.

Acostumbrado a volar en las cascadas más altas del mundo, lo de la nieve no le convence: "Llegué a los 80 kilómetros por hora, agarré un hielo y me hizo volar diez metros...". Pero por algo era un reto: "Te puedes romper la espalda si caes en un lugar plano o sentado en el kayak", ha explicado.

Primer doble kickflip en un kayak

Y por fin llegó a su medio natural: una cascada. Aniol ha sido campeón del mundo de kayak extremo y encontró la cascada ideal para hacer el más difícil todavía: "Mi primer doble kickflip en un kayak, no se ha hecho nunca. Consiste en una doble rotación en el aire en esta cascada de 18 metros".

La naturaleza le premió con uno de sus espectáculos más bellos.