Alexander Anasagasti iba a ser nuestro representante en la competición que dictamina al hombre más en forma del planeta. Pero Estados Unidos le ha negado dos veces el visado y el próximo 1 de agosto no podrá competir con los atletas más en forma del mundo: "Cuando rellené el ESTA, varias veces, me fue denegado. Entré en estado de alarma y fui a la embajada para conseguir un visado de turista... el cual me volvió a ser denegado".

Tras anunciarlo en sus redes sociales ha recibido muchas ayudas, pero todavía no podrá defender nuestros colores: "He pedido ayuda a todo el mundo, Gobierno vasco, CSD...". Asegura que él quiere representar a nuestro país, pero no puede: "A lo mejor suena la campana y puedo cumplir este sueño, la esperanza nunca la pierdo".

Todo el sufrimiento que dedicó en la competición ahora lo enfoca en otra dirección: "Dedicas tantas horas y no puedes hacerla realidad por un papel".