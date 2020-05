El impactante vídeo de Coco Gauff para denunciar la muerte de George Floyd: "¿Seré la próxima?"

Coches de policía en llamas, persecuciones, detenciones contundentes, muchos heridos y dos fallecidos. Así vive la calle la muerte de George Floyd y las estrellas del deporte estadounidenses han sido las primeras en movilizarse. "Si me quieres y no estás ahora a mi lado, tu amor no significa una mierda", ha dicho Stephen Jackson, exjugador de la NBA.

'No puedo respirar'. Fue el mismísimo Lebron James quien llevó una camiseta con este texto, las últimas palabras de George Floyd cuando el agente Derek Chauvin le asfixió con su rodilla hasta la muerte. Hace unos días también colgó en Instagram una foto de Kaepernick de rodillas durante el himno de Estados Unidos.

Piden protestas pacíficas

Mientras los saqueos y asaltos se suceden en muchas ciudades de Estados Unidos, otra estrella del baloncesto no ha dudado en conducir 15 horas para protestar megáfono en mano: "Esto debería ser un proceso pacífico", ha contado Jaylen Brown, de Boston Celtics.

Una de las protestas más impactantes ha sido la de la joven tenista Coco Gauff, quien compartió un vídeo en redes sociales: “Esta es la razón por la que uso mi voz para luchar contra el racismo”, escribió.

En el vídeo vemos a Gauff, de 16 años, vestida de negro. “¿Seré yo la próxima?”, se pregunta mientras levanta las manos, como si fuese detenida por la policía. “Yo estoy usando mi voz, ¿Tú usarás la tuya?”, es el interrogante que deja sobre el final.