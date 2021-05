Diego Gross, el niño prodigio del golf que ha hecho dos hoyos en uno en menos de un mes

Diego Gross tan solo tiene 6 años, su pasión es el golf y ya ha conseguido lo que para muchos es una gesta, y mucho más a una edad tan precoz: hacer dos hoyos en uno en menos de un mes. Parece que Diego está predestinado a ser un jugador grande en este deporte.

El primer hoyo en uno lo consiguió a una distancia de 70 metros, como desde el área de un campo de fútbol hasta la otra portería: "¡La he metido, la he metido!", gritaba entusiasmado el pequeño Diego tras ver que la bola se colaba en el agujero. Su padre no se lo creía: "No me lo creo", decía incrédulo.

Lo increíble es que justo hoy hace un mes que consiguió su segundo hoyo en uno. Su entrenador está alucinado y trata de explicar que esto no es ni mucho menos algo normal: "En un mes ha hecho dos hoyos en uno, los niños de 6 años van a creer que se pueden hacer", explica Iván Hurtado.

El padre de este pequeño genio tampoco da crédito a lo que ha hecho su hijo: "A mí no me extrañaría que sea el primer niño de 6 años que haya hecho dos hoyos en uno. Creo que es histórico", asegura Gonzalo Gross.

Diego atribuye su éxito al palo que le aconsejó su padre: "Me dijo que le pegara fuerte, creía que no llegaba", nos cuenta Diego. También le aconseja un jugador profesional, Pablo Martín: "Le aconsejo que siga ahí, apuntando al hoyo, a ver cuantos más es capaz de hacer". Aunque todavía es muy pequeño si sigue así está claro que conseguirá muchos más.