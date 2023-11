Conor McGregor, tras el apuñalamiento en Dublín: "Irlanda, estamos en guerra"

Dublín ha amanecido en llamas tras una noche de disturbios en protesta por el apuñalamiento de cinco personas, entre ellas tres niños, en Parnell Square. Un hombre de entre 40 y 50 años ha sido detenido como presunto autor del ataque y, pese a que no hay confirmación oficial, varios medios aseguran que el detenido sería de nacionalidad argelina. El Irish Times incluso detalla que el detenido se habría auto infligido heridas.

Este hecho provocó violentas protestas donde centenares de personas han quemado en la noche del jueves autobuses, coches y hasta un hotel. Un total de 34 personas han sido detenidas en Dublín tras los disturbios y el comisario de la Garda, Drew Harris, explicó que un agente resultó gravemente herido y que "muchos otros miembros resultaron con heridas" por los actos vandálicos.

En este contexto, Conor McGregor se ha posicionado en sus redes sociales y ha indicado que Irlanda, su país natal y donde es una leyenda, está en guerra. "Irlanda, estamos en guerra", aseguraba la leyenda de las artes marciales mixtas.

"Niños inocentes apuñalados despiadadamente por un extranjero con trastorno mental en Dublín, Irlanda, hoy. Nuestro jefe de policía dijo esto sobre los disturbios posteriores. Drew, no es lo suficientemente bueno. Existe un grave peligro en Irlanda que nunca debería estar aquí, y no se ha tomado ninguna medida... No es suficientes. ¡Hacer cambios o abrir paso! Irlanda por la victoria. Dios bendiga a los atacados hoy, rezamos", aseguraba McGregor en otro tuit en la red sociual 'X', antiguo Twitter.

"No habrá marcha atrás hasta que se implemente un cambio real"

Conor McGregor cargaba contra el Gobierno irlandés y lo que considera inacción ante el problema de la inmigración en Irlanda.

"No me importa la declaración del presidente Higgins. O la declaración de Varadkar. O el de Mary Lou. O el del juez McEntee. O el del comisario de la Garda (policía irlandesa). ¡¡Anuncio nuestro plan de acción!! ¿Qué estamos esperando? Sus declaraciones son absolutamente inútiles para resolver este problema. ¡¡Tomar acción!! ¡Solucione esta situación INMEDIATAMENTE!", solicitaba McGregor.

John Kavanagh se preguntaba en la misma red social qué se debe hacer con al autor del terrible apuñalamiento en las calles de Dublín y cuestionada la pena a la que puede ser condenado.

"Entonces, ¿qué debería pasar con este cabrón demente que hoy ataca a mujeres y niños? Cuantos años de cárcel a nuestra costa para salir y repetir?? Necesita ser deportado inmediatamente y nunca se le permitirá regresar o simplemente colgarlo, no hay forma de 'arreglarlo'", indicaba John Kavanagh.

Un tuit que era respondido de forma contundente por Conor McGregor: "Tortura y muerte".

"No retrocedemos, sólo calentamos. No habrá marcha atrás hasta que se implemente un cambio real para la seguridad de nuestra nación. No vamos a perder más mujeres y niños a manos de personas enfermas y retorcidas que, para empezar, ni siquiera deberían estar en Irlanda. Llámalo como quieras. No nos importa. Que Dios nos ayude a todos. Irlanda por la victoria", apuntaba el campeón de las artes marciales mixtas.

Por último, el luchador de las artes marciales mixtas agradecía a Caio Benicio, un trabajador de Deliveroo que pasaba por la zona en el momento del ataque y que redujo al atacante golpeándole con su casco. Conor McGregor calificada de "héroe" al brasileño residente en Irlanda.

"¡El trabajador es el verdadero héroe! ¡Bravo, nuestro hermano brasileño en Irlanda, que trabaja duro, se gana la vida y contribuye a la sociedad irlandesa! ¡Eso es todo! ¡Te amamos, apreciamos y respetamos enormemente! ¡Muchas gracias Caio Benicio! Eres siempre libre de comer en mi establecimiento", escribía Conor McGregor en su cuenta de 'X'.