Van der Poel: "Agarré a una chica por el brazo, pero sin intención de hacer daño"

Mathieu Van der Poel ha aterrizado este martes en Países Bajos después del polémico episodio que protagonizó en Australia, cuando fue detenido tras un incidente con dos aficionadas en el hotel de concentración.

Todo ocurrió en la noche previa a la prueba del Mundial en ruta, cuando el ciclista neerlandés fue detenido tras un altercado con dos jóvenes que irrumpieron en el hotel y que aún está siendo investigado.

Van der Poel, que partía como uno de los grandes favoritos en la prueba en ruta del Mundial, ha explicado lo ocurrido esa noche en su hotel de concentración.

"Me arrepiento lo que pasó, claro. Lo tenía que resolver de otra forma. Pero era tarde y yo quería dormir. Pero ahora no puedo volver atrás", explicó el ciclista a su llegada al aeropuerto de Bruselas.

"Todos los que me conocen saben que nunca he hecho daño a nadie"

"Se rumorea que empujé a las chicas, pero eso no sucedió. Agarré a una chica por el brazo, no con intención de hacer daño. Todos los que me conocen saben que nunca he hecho daño a nadie", aclaró el ciclista belga.

"Descansaré un tiempo en casa. Estoy feliz de volver, porque quiero dejar esto atrás lo antes posible", zanjó Van der Poel.

El ciclista neerlandés fue deportado de Australia tras comparecer ante la justicia australiana y ahora está por ver si Van der Poel es vetado durante tres años para entrar en Australia.

La Policía de Nueva Gales del Sur, a través de un comunicado, informó de que "un hombre alojado en el The Grand Parade, Brighton-Le-Sands, estuvo involucrado en un altercado verbal con dos adolescentes, de 13 y 14 años".

El comunicado policial aseguraba que Van der Poel empujó a ambos adolescentes, uno de ellos cayó al suelo y el otro fue impulsado contra una pared causándole un pequeño rasguño en el codo. Ahora, Van der Poel desmiente que empujara a las dos chicas. Habrá que ver lo que dictamina finalmente la justicia australiana y la investigación policial.