Evenepoel se lleva el Mundial de ciclismo y Van der Poel abandona tras pasar la noche en comisaría

Apúntense el nombre, por si todavía no lo habían hecho, del joven belga Remco Evenepoel. Hace apenas unas semanas sorprendió al mundo del ciclismo ganando la Vuelta España y hoy, 25 de septiembre, acaba de proclamarse campeón del mundo de ciclismo tras una exhibición al alcance de muy pocos.

Parecía que los próximos años iban a estar dominados por Tadej Pogacar pero el esloveno ha visto como casi de repente le ha salido un nuevo rival que le va a poner las cosas muy complicadas en el futuro, hoy, el dos veces campeón del Tour no pudo alcanzar a Evenepoel y entró en el puesto 19º.

Laporte y Matthews consiguieron la plata y el bronce respectivamente. Evenepoel fue inalcanzable, parecía que practicaba otro deporte, el belga ya es campeón del mundo a la misma edad que lo fue el mítico Eddy Merckx, y además se suma a la exclusiva lista de ciclistas que han ganado un Monumento, una Gran Vuelta y un Mundial en el mismo año, hasta ahora solo Binda, Merckx e Hinault lo habían conseguido.

Van der Poel abandonó tras una pelea nocturna con adolescentes

Van der Poel no tuvo su día, si su noche, ya que abandonó cuando se habían recorrido tan solo 35 kilómetros de la prueba. Después, el ciclista explicó lo que ocurrió la pasada noche de sábado.

"Es cierto, sí. Hubo una pequeña disputa. Me acostaba temprano y muchos niños en el pasillo de mi habitación se veían en la necesidad de tocar la puerta continuamente. Después de que lo hicieran varias veces, acabé con los ruidos. No les pedí amablemente que pararan. Luego llamaron a la policía y me arrestaron. Aquí son muy estrictos con estos temas. No volví a mi habitación hasta las cuatro", explicó.

La Policía de Nueva Gales del Sur emitió un comunicado de lo sucedido: "Aproximadamente a las 10:40 P,M del sábado 24 de septiembre de 2022, un hombre alojado en el The Grand Parade, Brighton-Le-Sands, estuvo involucrado en un altercado verbal con dos adolescentes, de 13 y 14 años".