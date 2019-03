Sagan y Cavendish firman la paz tras su incidente en el Tour de Francia

Peter Sagan y Mark Cavendish, protagonistas del caso más controvertido en lo que va de Tour de Francia, firmaron hoy la paz a través de las redes sociales, el mismo día en el que el Tribunal Arbitraje del Deporte desestimó el recurso presentado por el eslovaco contra su exclusión de la carrera.

Sagan y Cavendish, dos de los ciclistas que más amores y odios despiertan entre los aficionados al ciclismo, no estuvieron nunca en conflicto, pero el británico pidió de forma tácita la expulsión del segundo por la caída provocada en el "sprint" de la cuarta etapa en Vittel.

Mark, get well soon! I prefer a finish like the one in the first photo 😉 but whatever the outcome, I look forward to racing against you! pic.twitter.com/JFSW4HqYnF