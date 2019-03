Purito, indignado con Valverde por quitarle el maillot verde: "No me hace ninguna gracia"

CREE QUE EL ÚLTIMO DÍA DE LA VUELTA ES "DE FIESTA"

'Purito' se sintió indignado con Alejandro Valverde después de que este le arrebatara el maillot verde, que premia la regularidad en el campeonato, en la última etapa que dejó campeón a Fabio Aru. "¿Enfadado? Es lo que hay y es mejor no pensarlo. Es la segunda vez que me lo hace y no me hace ninguna gracia. Para mí el último día de la Vuelta es de fiesta", señaló visiblemente enfadado, a lo que añadió que "luego en los Mundiales, pasa lo que pasa".