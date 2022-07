Pogacar se da por vencido: "He perdido de la forma más bonita, dando todo lo que tenía"

La batalla por el Tour de Francia 2022 ha llegado a su fin. Así lo reconoce el combativo Tadej Pogacar, que hoy mismo vio como sus últimas esperanzas se evaporaban en Hautacam. El mítico puerto pirenaico vio entrar a Jonas Vingegaard en solitario y, poco más de un minuto después, a un derrotado Pogacar.

El ciclista del UAE había prometido guerra y no conformarse con el segundo puesto tras su pájara en el Col du Granon. Y la dio, hasta no tener más energías. Por ello, Pogacar reconoció sentirse satisfecho, a pesar de no poder lograr su tercer Tour de Francia consecutivo.

"No hay forma más hermosa de perder el Tour que como lo he hecho. Lo he dado todo y dejaré la carrera sin poder reprocharme nada", admitió.

"Ha ganado el mejor"

El vencedor en Longwy, la Planche des Belles Filles y Peyragudes felicitó con deportividad al Jumbo Visma y a Vingegaard, al que solo separan de la gloria de París tres etapas. La más importante de ellas, la contrarreloj de 40,7 kilómetros del sábado, no parece suficiente para acabar con el margen de 3 minutos y 26 segundos que el danés tiene sobre el esloveno.

"Hoy, en Hautacam, ha ganado el mejor. Jonas fue más fuerte que yo en la última subida", indicó. "Jumbo ha hecho un trabajo perfecto en este Tour de Francia, me quito el sombrero ante ellos", añadió.

El bonito gesto de Vingegaard con Pogacar

El ganador del Tour 2020 y 2021 también elogió el precioso gesto del danés con el propio Pogacar, después de su caída en el descenso de Spandelles. "Le respeto mucho y creo que él a mi también", afirmó sobre la relación entre ambos, una rivalidad que podría marcar el próximo lustro del ciclismo.

"Quería atacar en la bajada, pero fui demasiado lejos y me caí", comentó sobre su incidente en el descenso del penúltimo puerto. "Eso me costó mucha energía. Traté de seguir a los Jumbo hasta el final, pero han sido demasiado fuertes para mí", concluyó.