Nueva víctima del camionero que agredió a dos ciclistas con un martillo: "¡Marchad de aquí que os mato!"

Un camionero adelantó a dos ciclistas en Pontevedra sin respetar la distancia de seguridad. Tras hacer un giro y casi atropellar a ambos, se bajó del camión y comenzó a golpear las bicicletas. A continuación, agredió a uno de ellos con un martillo. Los ciclistas ya han interpuesto una denuncia.

El conductor tiene una versión diferente y afirma que los ciclistas intentaron agredirle a él en un primer momento. "Me lanzó un puñetazo que si me coge la cara me destroza", afirma el acusado.

Una nueva víctima cuenta cómo el camionero intentó agredirle de la misma forma que a los ciclistas. El camión le adelantó, arrinconó a su coche y a otro en el arcén y le amenazó con el mismo martillo.

"Marchad de aquí que os mato", amenazó el camionero. No llegó a denunciar porque no terminó agrediéndole con el martillo, pero tras conocer el caso de los ciclistas cree que debería interponer la denuncia: "No denuncié porque no llegó a pegarme, pero ahora es posible que lo haga".