Joaquim 'Purito' Rodríguez anuncia que se retira a final de temporada

El ciclista español Joaquim 'Purito' Rodríguez (Katusha) ha anunciado que esta será su última temporada en activo como profesional después de 15 años como tal, desde su llegada al ONCE-Eroski en 2001, por lo que buscará en este Tour de Francia donde sigue vivo en la general y en las carreras venideras completar un palmarés donde destacan los dos premios 'UCI World Tour' al mejor ciclista del año en 2012 y 2013.

"Anuncio que este será mi último año en competición, que he disfrutado muchísimo de este deporte, la verdad, que llega un momento que hay que decir 'se acaba todo' y prefiero dejarlo, sinceramente, en un nivel alto, un buen nivel", anunció entre lágrimas en rueda de prensa.

El ciclista de Parets del Vallès, residente en Andorra, aprovechó la jornada de descanso del Tour de Francia precisamente en el país de los Pirineos, tras la disputa el domingo de la novena etapa entre Vielha y Arcalís, para anunciar su retirada al final de esta temporada, en la que en principio disputará además de este Tour de Francia la Vuelta a España, que sería su última gran ronda.

"No cambiaría ni un segundo de mi carrera. Espero que hayáis disfrutado lo mismo que yo de mi ciclismo", señaló 'Purito' en su comparecencia ante los medios en un hotel de Andorra. Una carrera que, además de la doble distinción como el mejor ciclista en el ranking de la UCI en 2012 y 2013 incluye tres etapas en el Tour de Francia, nueve en la Vuelta a España y dos en el Giro de Italia.

Además, en estos 15 años y 17 temporadas como profesional, empezando en el ONCE-Eroski (2001-2003) y formando parte además antes de estos últimos siete años en el Katusha (2010-actualidad), del Saunier Duval (2004-2006) y del Caisse d'Epargne (2006-2009), se ha hecho con el maillot de puntos del Giro de Italia (2012) y con el de la montaña (2005) y combinada (2015) de la Vuelta a España.

De las 12 participaciones en la ronda española ha sumado dos podios, con el segundo puesto en la general de la pasada edición, en 2015, y el tercer puesto de 2012. Al Tour, la carrera más distinguida del calendario, ha acudido en cinco ocasiones firmando como resultado más notable el tercer puesto de 2013.

Sin embargo, fue en el Giro donde más cerca tuvo la victoria en una 'grande', perdiendo al vitoria final en la edición de 2012 en la crono de la última etapa ante el canadiense Ryder Hesjedal, quedándose a 16 segundos.

"He disfrutado mucho de este deporte que me lo ha dado todo, voy a seguir vinculado a él seguramente porque es el deporte que amo y que he querido. Gracias a mi familia, que me lo ha hecho vivir de una forma muy especial y es lo que he transmitido en la carretera", reconoció el catalán.

Y en esa transmisión de los valores adquiridos en casa que ha querido mostrar sobre la bicicleta han caído otras rondas de importancia como él. Fue el anfitrión de honor en todas las Volta a Catalunya disputadas pero sobre todo en las ediciones de 2010 y 2014, de las que se proclamó campeón.

Ha ganado también una Vuelta al País Vasco (2015), el Giro de Lombardía (2012 y 2013) o la Flecha Valona (2012). Además, se proclamó campeón de España en Ruta en 2007 y su aportación a la selección española ha sido más que destacada, con una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta en Mendrisio 2009 y una medalla de plata, su máximo logro, en la edición de 2013 disputada en Florencia.