Eddy Merckx, hospitalizado tras sufrir una caída en bicicleta cerca de Malinas, Bélgica

Eddy Merckx, cinco veces ganador del Tour de Francia (1969, 1970, 1971, 1972 y 1974) y una leyenda del ciclismo, se fracturó este lunes la cadera al sufrir una caída mientras montaba en bicicleta cerca de la localidad de Malinas, en la provincia de Amberes. El Caníbal, según informa el diario flamenco 'Het Nieuwsblad', que cita a su esposa Claudine, deberá pasar por el quirófano y será intervenido en el hospital de Herentals, el mismo centro en el que Remco Evenepoel se operó la semana pasada.

Según informa el citado medio flamenco, Eddy Merckx sufrió la caída pasado el mediodía cerca de la localidad de Malinas y unos transeúntes le ayudaron y llamaron a una ambulancia.

Según contó la familia de El Caníbal, se trató de un "accidente estúpido" y no hubo más implicados en el mismo. "No había ningún otro usuario de la carretera implicado, Eddy simplemente derrapó. Afortunadamente, no estaba solo", aseguran sus familiares en declaraciones recogidas por 'Het Nieuwsblad'.

Merckx, la leyenda insaciable del ciclismo

Eddy Merckx, nacido el 17 de junio de 1945 en Meensel-Kiezegem (Bélgica), es considerado por muchos como el mejor ciclista del mundo. El Caníbal acumuló 525 victorias y es el único corredor que ha ganado las tres Grandes Vueltas por etapas (Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España) y los 5 monumentos del ciclismo (Milán-San Remo, Tour de Flandes, París-Roubaix, Lieja-Bastoña-Lieja y Giro de Lombardía).

Al margen de sus cinco Tour de Francia, Eddy Merckx cuenta en su increíble palmarés con otros cinco Giro de Italia (1968, 1970, 1972, 1973 y 1974) y una Vuelta a España (1973). También fue campeón de ciclismo en ruta en tres ocasiones (1967, 1971 y 1974).

