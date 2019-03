Así será el recorrido del Tour de Francia 2018

Los organizadores del Tour de Francia han desvelado este martes en París en el recorrido de la edición de 2018, que dará comienzo el 7 de julio y concluirá el 29 del mismo mes, con una contrarreloj de 31 kilómetros en el País Vasco francés en la penúltima jornada como posible juez para el podio final.

La 'Grande Boucle' saldrá de la Vendée y en su primera semana habrá la primera oportunidad para abrir diferencias entre los favoritos con una crono por equipos de 35 kilómetros en la tercera etapa y también dará protagonismo al pavé, con el final de la novena en Roubaix, donde termina la clásica París-Roubaix.

En cuanto a las etapas montañosas, los Alpes estarán antes que los Pirineos, mientras que en la semana pirenaica destaca la jornada entre Bagneres-de-Luchon y Saint-Lary-Soulan, de tan sólo 65 kilómetros.

Si aún quedan cosas por decidir antes de llegar a París, los favoritos al podio se medirán, como en la pasada edición, en una contrarreloj el penúltimo día, aunque será de más recorrido (31 kms por los 22 de 2017) y más empinada, con final en Espelette en el País Vasco francés.

⭐️⭐️ PARCOURS OFFICIEL DU #TDF2018⭐️⭐️ / ⭐️⭐️ HERE IS THE #TDF2018 OFFICIAL ROUTE ⭐️⭐️ #TDF2018 pic.twitter.com/JxNsEXuWeI