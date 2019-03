Alberto Contador condiciona su retirada a la creación de su propio equipo y a tener opciones en el Tour de Francia

El ciclista español Alberto Contador recordó este lunes que podría aplazar un año su retirada deportiva y hacerlo en 2017 si lograse formar un equipo propio que fuese capaz de ofrecerle "garantías" para pelear por el Tour de Francia, una carrera que también le marca su futuro más próximo.

"Soy un corredor competitivo y ambicioso, que siempre ha tenido las cosas relativamente claras y quiero que la gente recuerde a un Alberto Contador al máximo nivel. En el momento que no tenga opciones de optar a la victoria en el Tour de Francia habrá que cambiar y poner la bicicleta a un lado", dijo Contador ante los medios tras el acto 'Pedaladas Solidarias', en el que presentó a sus equipos junior y sub23.

Además, el madrileño señaló que se encuentra "muy bien" físicamente y que disfruta mucho a nivel mental con lo que hace, aunque su retirada también se podría producir si sufriese "algún percance" en la competición francesa, aunque es algo que no sabe si va a suceder o no.

Si está, que sea con "garantías"

"La opción de sacar un equipo sí que está más cercana", subrayó, dejando claro que requiere para ello "un presupuesto muy, muy grande". "El presupuesto medio de uno WorldTour son 15 millones y si el equipo cuenta con uno de los favoritos se incrementa un poco por encima de la media", añadió.

De todos modos, no pudo confirmar si formaría parte de él. "Si estoy debe ser con garantías para el Tour de Francia y que pueda apoyarme en plenas condiciones para ganar", advirtió. "Me quedan unos años para poder seguir al máximo nivel, pero para tener garantías en el Tour no son tantos años", prosiguió.

Además, aunque sabe que "quizás sería más difícil" que ese equipo pudiese tomar forma sin él en sus filas, reconoció que hay otros corredores buenos "para formar un equipo competitivo". "Es una posibilidad que tiene mucha fuerza", remarcó, cifrando en "50-50" las opciones actuales de que pueda salir.

Ante todo, "confianza"

Al ser cuestionado por la nueva temporada, el de Pinto explicó que llega con "confianza" porque ha hecho un trabajo "muy bueno" de base en el invierno. "Debuto un poco más tarde y quizás me falte un poco de ritmo de competición respecto a otros rivales, pero pensando a largo plazo será realmente buena", apuntó.

"El año pasado hice un calendario realmente ambicioso, primero el Giro de Italia y luego el Tour. Estoy muy contento con el resultado y este año me he preparado a conciencia para el Tour y llegaré en mejores condiciones", añadió.

Sobre su equipo de la fundación, el pinteño afirmó que sigue creciendo año a año y que el proyecto se está consolidando, por lo que están teniendo, cada vez más, "mejores resultados". "Al final el objetivo es seguir creciendo y el siguiente paso es sacar un equipo profesional. Estamos trabajando duro y es difícil porque queremos sacarlo al máximo nivel para estar en el Tour de Francia", recalcó.

Lamenta la marcha de Tinkoff

"Somos conscientes de que estoy en el equipo Tinkoff entrenando muy duro, porque para esta temporada tengo objetivos muy importantes, el Tour y los Juegos de Rio. Pero si sacamos este proyecto para mí sería muy ilusionante y mi futuro pasaría por él. Estamos pensando en 2017", agregó.

El de Pinto, por otro lado, alabó el trabajo de Oleg Tinkoff, dueño del equipo y que dejará de patrocinarlo a final de esta temporada. "Ha hecho las cosas realmente bien. En noviembre nos ha notificado que lo deja y así deja tiempo para que cada corredor tenga tiempo para buscar su equipo", indicó.

"Es una pena que un sponsor como él deje el ciclismo, pero el esfuerzo económico es grandísimo y los derechos de imagen igual no son tan fuertes como en otros deportes", agregó al respecto.

Elogios para el Sky

Contador también valoró al Team Sky y declaró que no hay otro equipo igual y que esté al mismo nivel en cuanto a corredores. "Tienen un presupuesto elevadísimo y pueden hacer dos equipos para el Tour de máximas garantías y referencias. Es el equipo con mayor potencial y por eso el rival no será sólo el líder del equipo, sino el equipo entero", indicó.

"Todos los años cuando ha debutado en la primera carrera ha empezado con victoria (Chris Froome), por ello no me ha sorprendido. Quizá la mayor sorpresa es la cantidad de competiciones que hay a principios de temporada", comentó.

Finalmente, de cara a su participar en los próximos Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro, Alberto Contador explicó que está "ilusionado" por poder representar a su país y que es un recorrido que se le adapta "bastante bien". "Puedo hacer un buen papel y si llevo la preparación bien encaminada llegaré en buenas condiciones", deseó.

El madrileño formaría equipo con otros pesos pesados como Alejandro Valverde o Joaquim Rodríguez. "La de Río es una carrera loca porque es difícil controlarla porque son equipos de cinco corredores y cuanto más bazas tengamos es mucho mejor. En el caso de llegar un grupo pequeño, el que mas opciones tiene es Alejandro, pero puede ser parecida a una etapa del Tour y eso hace que varios corredores tengamos opciones", sentenció.