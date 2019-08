La fiscalía acusó este miércoles al conductor que mató al ciclista español José Alzorriz de homicidio imprudente en Nueva York, diez días después de que se saltara un semáforo y provocara el fatal accidente.

Umar Mirza Baig, de 18 años, se saltó un semáforo en rojo en el neoyorquino distrito de Brooklyn e impactó contra un monovolumen azul, lo que provocó un accidente en cadena en el que este vehículo golpeó al ciclista de origen vasco, según detalla la fiscalía en un comunicado.

Alzorriz, de 52 años y originario de Bilbao (País Vasco), quedó atrapado entre el coche y una pared de ladrillo y al ser trasladado al hospital de Coney Island los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento.

El vasco, que residía en Park Slope (Brooklyn) y ejercía de traductor financiero, es el ciclista número 19 que fallece este año en la Gran Manzana, comparado con los solo 10 que murieron atropellados el pasado.

En 17 cargos, a Baig también le han imputado homicidio negligente, conducción temeraria, desobediencia de las normas de tráfico, lo que podría suponer hasta 15 años de cárcel. Baig conducía a 99 kilómetros por hora en una zona limitada a 40 kilómetros por hora y dio negativo en los test de alcoholemia y drogas. Además, Baig tendrá que hacer frente a una fianza de 50.000 dólares con avalista o 10.000 dólares en efectivo y tendrá que comparecer de nuevo en el juzgado el 23 de octubre.

Sobre este caso se pronunció el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, que consideró en una entrevista con la cadena local NY1 que deberían presentarse "numerosos cargos". "Si matas a alguien con tu negligencia, no digo que tenga que ser asesinato, no soy abogado, pero debería haber una acusación seria, con muchos años en prisión porque es negligencia. No es que sucediera algo inevitable y que el conductor se encontrara en una situación horrible", aseguró.

Según el fiscal del distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, "este caso trágico ilustra los peligros a los que se enfrentan los ciclistas y viandantes cuando los conductores eligen, de manera negligente, ignorar las normas de tráfico".