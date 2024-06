Chema Martínez logra el segundo puesto en la Hengill Ultra Trail, en Islandia: "Me encanta llevar mi cuerpo al límite"

Chema Martínez, uno de los mejores fondistas del atletrismo español, sigue buscando retos lejos de nuestras fronteras. El último le ha llevado hasta Islandia, donde ha participado en la Hengill Ultra Trail, una carrera de 53 kilómetros entre volcanes y paisajes únicos.

"Es como vivir en otro tiempo, entre volcanes, con nieve... Y eso es energía para el alma. Entre 0 y 5 grados, muchísimo viento", explica a Antena 3 Deportes Chema Martínez.

El corredor madrileño, nacido en la capital de España el 22 de octubre de 1971, comenzó a competir en las escuelas deportivas de Villaviciosa de Odón y a los 20 años dio el salto al atletismo profesional. Entre sus mayores éxitos su medalla de oro en 10.000 metros en el Europeo de Múnich 2002, la plata europea en Goteborg 2006 y la plata en el Europeo de Barcelona 2010 en maratón. Además, Chema Martínez ha sido campeón de Españade Cross en 2002 y atleta olímpico en Atenas en 2004, en la que finalmente se clasificó con un noveno puesto en el 10.000. Cuatro años después, en Pekín 2008, participó en la prueba de maratón y finalizó en el puesto 16.

Chema Martínez afirma que es un obsesionado del deporte y que lo necesita para vivir, incluso afirma que llega hasta el punto de la enfermedad: "En mi caso ya roza la enfermedad, me encanta entrenar, me encanta llevar mi cuerpo al límite", explica a Antena 3 Deportes.,

El pasado fin de semana logró finalizar segundo en la Hengill Ultra Trail, con un tiempo de 4h 29' 58" para cubrir los 53 kilómetros, con un desnivel positivo de 2.000 metros.

"Lo cierto es que he disfrutado muchísimo, una experiencia maravillosa. Busco desafíos que me obliguen a superarme, que no me quede pensando en las medallas que logré sino en los desafíos que puedo hacer", apunta el madrileño.

Hengill Ultra Trail

La decimotercera vez consecutiva que se celebra esta impresionante carrera, la Hengill Ultra Trail. Una de las características más importantes de esta prueba son las vistas únicas, que atraen a numerosos corredores, lo que convierte esta carrera en uno de los senderos más grandes e impresionantes de Islandia.

Hay varias distancias para elegir: 5k, 10k, 26k, 53k y 106k. Chema participó en la de 53 kilómetros. El punto de partida de todos los senderos es el corazón de la ciudad de Hverageroi. La vista desde Hengill es una de las más impactantes aunque con muchos puntos meteorológicos en contra durante la trayectoria: "He pasado frío, he subido volcanes, he cruzado ríos, soplaba mucho viento y he acabado muy cansado, pero ya estoy pensando en volver el año que viene", confirma el corredor madrileño.

Durante la celebración de Hengill Ultra, la ciudad de Hverageroi se convierte en un espectáculo de carnaval donde tendrán lugar mercados en la sala de exposiciones del centro deportivo con obras de arte y productos islandeses. Además, como ayuda para los corredores se llevarán a cabo reuniones previas al trail y briefings para todas las distancias que tendrán lugar en el polideportivo.

Próximo reto, el Desierto de Namib

El próximo reto de Chema Martínez es correr los 100 km de Namib, una de las carreras en el desierto del sur de África en una increíble zona y con total seguridad. Es el desierto más bonito y antiguo del mundo. Una de las pruebas más exigentes, en la que se sufre una semana de calor para romper el frío del invierno, con un ambiente Africano inigualable, pero a su vez mucho relax y comodidad. Una increíble experiencia en la que se juntan tres factores importantes de la vida: el deporte, la naturaleza y la aventura.

"Busco desafíos en los cuales me obligo a superarme, que no me quede pensando en las medallas que logré, sino en los desafíos que puedo hacer", afirma Chema Martínez.

