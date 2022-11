Gemma Arenas logra el bronce en el Mundial de Ultra Trail en Tailandia

Gemma Arenas sigue haciendo historia para el atletismo español. Este fin de semana lograba en el Mundial de Ultra Trail de Chiang Mai, en Tailandia, la medalla de bronce.

"El kilómetro me salió a 6:48. Se me dio fenomenal. Iba con paños de agua fría, con hielo... Me mentalicé un poco y entrené a horas que hacía más calor, aunque era seco. Yo entreno con mi marido, Agustín", ha explicado la atleta a Antena 3 Deportes.

"Iba con paños de agua fría, con hielo... Me mentalicé un poco y entrené a horas que hacía más calor"

La atleta española finalizaba tercera con un tiempo de 8 horas, 46 minutos y 27 segundos, un hito que emocionaba a la propia Gemma Arenas, subcampeona del Mundo de Tráil en España 2021 y Escocia 2018, y campeona del Ultra Skyrunning World Series en 2016.

"Ayer fue un día de muchas emociones e inolvidable... Me proclame bronce en el #CampeonatodelMundo distancia Ultra en Chiangmai Tailandia, una carrera con muchísimo nivel en la que un top 10 ya estaba bien", aseguraba Gemma Arenas en su cuenta de Instagram.

"La carrera, la humedad, la alimentación la hidratación todo lo supe gestionar muy bien desde el principio y pude disfrutar desde el minuto 1 toda la carrera. Estoy súper agradecida a toda la asistencia en carrera por parte de los técnicos que nos le faltó detalle para que nos fuera más fácil y cómodo correr. También a mis chicas, mi equipo el que se portó de10 aportando cada una de ellas su granito para poder proclamarnos subcampeonas del mundo por equipos", agradecía la atleta española.

Recuerdo para su padre

La ultratrailer española tenía un emocionante recuerdo para su padre: "Mi madre, mis hijos que desde la distancia sufren mis alegrías, mis sueños y siempre los llevo en el corazón, cómo tb llevo esa estrellita que está en el cielo siguiendo cada paso que doy... Papá como te hubiera gustado vivir estos momentos con nosotros", indicaba Gemma Arenas.

La atleta, natural de Almagro, se enfrentó a un terrible recorrido de 80 kilómetros y 4.807 metros de desnivel acumulado. La victoria fue para L´Hirondel y la plata para la sueca Ida Nilsson.

La segunda española en la prueba fue Maite Mayora, quien finalizó octava con un tiempo de 8h56:40. Marta Molist finalizó decimocuarta y Mónica Vives acabó en el puesto 24.