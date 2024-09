Carolina Marín afirma que "el oro era suyo": "Miraba la cara de la china y pensaba que no tenía nada que hacer"

La imágenes de Carolina Marín tras su lesión en el partido de semifinalesante He Bingjiao en los Juegos Olímpicos de París 2024 conmocionaron a España entera. La jugadora española de bádminton ha explicado la noche de este jueves 4 de septiembre en 'El Hormiguero' como vivió el agónico momento y su evolución desde entonces.

La deportista se rompió el ligamento cruzado y los dos meniscos de la rodilla derecha hace un mes, un hecho que la "destrozaron el alma". Carolina Marín ha afirmado que actualmente se encuentra "mucho mejor", sobre todo anímicamente, gracias a los meses de descanso y al poyo de su familia. También ha sentido el cariño de sus seguidores, incluso "más que cuando ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016".

Su próximo documental

La jugadora de bádminton ha anunciado que a final de 2024 se estrenará su documental en 'Movistar +' . En la pieza se plasmará la forma en la que se ha preparado para los Juegos Olímpicos de París 2024. "Se podrá ver todo el sufrimiento, trabajo y esfuerzo que todo deportista hace para conseguir su gran sueño", ha revelado Carolina Marín.

"Esto ya es una anécdota"

Respecto al agónico momento que vivió en la capital francesa, ha admitido que se queda en "una historia que contará a sus hijos": "He pasado tantos dolores en mi vida que esto ya es una anécdota más".

Sin embargo, en el acto Carolina Marín llegó a pensar que "era el final de su carrera". En el vestuario, confesó a su entrenador que no podía continuar: "No puedo más, he superado dos lesiones y la pérdida de mi papá,", le lloró.

"La medalla de oro huvier sido mía"

La olímpica ha revivido los instantes en los que se lesionó: "Escuché el crujido y en cuanto caí miré a mi entrenador y le dije me he roto". En ese momento, se le escapó la presea de oro a pesar de que no era la favorita, tal y como ella piensa.

"Miraba la cara de la china y pensaba que no tenía nada que hacer, no sabía por donde salir"

"Esto no lo digo yo por creerme la más, también me lo ha dicho mi equipo. Si yo hubiera jugado la final como en los cuartos y en el partido en el que me lesioné, creo que la medalla de oro hubiera sido mía", ha confesado. En esta dirección, ha expresado que las sensaciones que sentía eran positivas respecto a la sensación: "Miraba la cara de la china y pensaba que no tenía nada que hacer, no sabía por donde salir".

"Parecía que alguien no quería la medalla de oro, no me lo podía creer. Quise seguir aún sabiendo que tenía el cruzado roto pero era imposible", ha recordado, admitiendo que "todavía veo como me fui a pie y pienso esa tía está loca".

El gesto de He Bingjiao

La china He Bingjiao homenajeó a Carolina Marín en la entrega de medallas, posando en el podio con un pin de la delegación española. La española ha subrayado que este inesperado gesto y su actitud en la competición hace que este agradecida, algo que le hizo llegar a la que fue su rival en semifinales.

"Mi lesión afectó muchísimo a He Bingjiao, me enteré de que me admiraba", ha afirmado Carolina Marín.

Control antidopaje

La atleta olímpica también ha rememorado una anécdota que le ocurrió tras su lesión. La persona encargada de realizar los controles antidopaje le estaba esperando junto a su entrenador para realizarle uno.

"Se quedó allí conmigo hasta que me bebí 5 o 6 botellas y pude ir al baño, estaba casi deshidratada de sudar en el partido y de llorar. También tuve que ir en silla de ruedas a la sala", ha recordado.

Su nueva ilusión

En 2026 España acoge el campeonato de bádminton de Europa. Aunque todavía no se conoce la sede, a Carolina Marín lo que más le hace ilusión es que se celebre en Huelva y "poder jugar allí. "Lo quiero intentar una vez más", ha afirmado.

No obstante, el pensamiento que más se repite en su cabeza "el disfrutar de lo que hace en cada momento". Algo que intenta hacer en su día a día con sus personas más cercanas.

Entrenamiento límite

Contestando a la pregunta sobre cuánto es de duro su entrenador, la española ha admitido que "él dice que no haría a su hija lo que le ha hecho a ella". En esta dirección, Carolina Marín ha explicado que ha entrenado con oclusiones y en hipoxia, sin oxígeno.

"Esta todo muy bien controlado. Hacemos barbaridades pero tampoco fuera de control", ha relatado la olímpica, recalcando que esto hace que tenga "mejor capacidad respiratoria que cualquiera de sus rivales".

