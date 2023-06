Una buceadora de 73 años pierde la pierna tras un ataque de tiburón: "Como si me atropellara un camión"

Las Islas Bahamas son un auténtico paraíso para todos los amantes del buceo, pero Heidi Ernst recordará su visita a este idilio lugar por el terrible ataque de un tiburón. Esta experta buceador de 73 años y con más de 500 inmersiones perdió una pierna tras las graves heridas provocadas por ese ataque.

"No le vi acercarse, se acercó desde abajo y fue como si me atropellara un camión. Fue como una escena de una película de terror", recuerda Heidi Ernst desde la camilla del hospital

"El tiburón me atacó y me agarró por la pierna", recuerda Ernst en declaraciones a ABC World News.

Y eso que Heidi Ernst salvó su vida gracias a la intervención de un amigo, quien le hizo un torniquete para frenar la hemorragia y evitar que se desangrara.

"Podría haberme desangrado fácilmente si no hubiera sido por mi amigo, quien me puso el torniquete en la pierna. Había sangre por todas partes y tenía miedo de perder la vida", explica esta buzo de 73 años.

Heidi Ernst fue evacuada de urgencia al Rand Memorial Hospital y, posteriormente, al Ryder Trama Center, donde se tomó la decisión de amputarle una pierna.

"Tomé la decisión de que me la cortaran porque no se podía salvar", recuerda Ernst. Pese a ese terrible encuentro con un tiburón, la experimentada buzo asegura que no dejará de bucear y que ya está buscando aletas para amputados.