Bob Salem, el más rápido en una carrera insólita: subir una montaña empujando cacahuetes con la nariz

En el mundo del deporte hay carreras y carreras, sin embargo, esta es de las más insólitas que se puedan imaginar, Bob Salem se ha convertido en la personas más rápida en empujar con la nariz un cacahuete montaña arriba. Y lo ha hecho por un fin benéfico.

Una competición del siglo pasado

Tardó una semana en llegar a la cima del Pikes Peak, en Colorado, o lo que es lo mismo, un día menos que su antecesor, porque sí, por raro que parezca otras cuatro personas han alcanzado la cumbre desde que comenzó esta inusual competición en el siglo pasado y todo es por una apuesta.

"Estoy sorprendido y en buena forma, no me siento dolorido, ni nada de eso, pero la deshidratación me golpeó fuerte... y sí perdí algo de peso, se que perdí mucho peso", aseguró. Este hombre consiguió el récord construyendo una herramienta para que se le hiciera más fácil: "Me gustan las costumbres locales, no soy raro ni extraño".

Salem utilizó unas dos docenas de cacahuetes en su hazaña, algunos cayeron entre las grietas de las rocas y no se podían recuperar: "Cuando lo hacía a la luz del día, tenía que parar cada 10 minutos para sacar fotos o hablar con algunas personas", explicaba.

Corría de noche para evitar el calor

Gran parte de la carrera fue de noche para evitar el calor abrasador, si lo hacía de día se entretenía más y paraba más veces. Fue una misión en solitario ya que cargaba también con sus provisiones.

Durante 7 días subsistió comiendo cacahuetes, galletas saladas, plátanos, tartas pequeñas, caramelos y una vieja lata de comida de supervivencia de 1964, ¿lo más difícil? hacer frente a la deshidratación. Cuando terminó, un representante de Manitou Springs le dio un joyero para guardar su último cacahuete, además de dos placas conmemorativas.