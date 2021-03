Pau Gasol, presentado como jugador del Barcelona: "Mi mayor aspiración es ganar la Euroliga"

El pívot internacional español Pau Gasol ha sido presentado este jueves como nuevo jugador del Barcelona para lo que resta de temporada. La presentación del jugador de Sant Boi de Llobregat ha tenido lugar en el Palau blaugrana. El pívot español ha querido agradecer la presencia de compañeros, amigos y de su familia y ha asegurado que quiere "aportar cosas únicas". El jugador ha posado con la camiseta con el 16 a la espalda que lucirá en esta segunda etapa en el equipo azulgrana.

"Estoy trabajando bien y siguiendo el plan que habíamos trazado con los técnicos. Contento de dónde estoy y con buenas sensaciones", ha explicado. Sobre su retirada, no aclara la fecha: "Me lo tomo como una oportunidad especial de volver a casa para competir y ayudar a este ya gran equipo todo lo que pueda. Más allá de ahí tampoco miro ni pienso, voy día a día. Vuelvo con la misma ilusión y ambición con la que me fui hace 20 años para hacerlo bien y disfrutar. No quería que mi etapa de jugador de baloncesto acabara con una lesión que es bastante grave. Quiero acabar disfrutando y ayudando y por eso estoy aquí".

Gasol asegura que su mayor aspiración es ganar la Euroliga con el equipo culé: "Siempre se me había preguntado cuándo iba a volver y aunque siempre he estado vinculado al club, ahora puedo volver y ayudar a este gran equipo que ya existe y que está en una muy buena línea. Una de las aspiraciones es poder ganar la Euroliga, que es uno de los títulos que me falta".

Elogios de Laporta

Por su parte Joan Laporta, presidente azulgrana, ha dado las gracias a Pau Gasol por volver a defender "los colores del mejor club del mundo y tenemos a los mejores deportistas del mundo como es el caso de Pau Gasol. Estamos acompañados de jugadores como Oriola, Mirotic, del entrenador Saras Jasikevicius y de amigos como Juan Carlos Navarro. Es un honor que vuelvas a casa, al Palau".

Pau Gasol, dos veces campeón de la NBA con Los Ángeles Lakers, se entrena con el Barça desde del pasado 8 de marzo, aunque todavía no ha debutado con su nuevo equipo, al estar recuperándose de una fractura en el escafoides tarsiano del pie izquierdo que le ha tenido los dos últimos años apartado de las canchas.