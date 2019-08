Andrei Vorontsevich, jugador de la selección rusa, ha mostrado su cabreo ante las decisiones arbitrales, tras el partido entre Rusia y Nigeria que finalizó con la victoria de los primeros por 82 a 77.

El ala pívot ruso, jugador del CSKA de Moscú, acabó eliminado por cinco faltas personales y criticó la permisividad de los colegiados del encuentro: "Probablemente no saben cómo se juega al baloncesto en Europa, donde se permiten algunos contactos. Somos hombres, no mariquitas. Esto no es voleibol, donde hay una red entre los jugadores. Tienes que entender que el baloncesto es un deporte de contacto", dijo.

Sin embargo, las acusaciones no finalizaron ahí: ""Estaban completamente fuera de lugar y de tiempo. Sus señalizaciones no tenían ningún sentido. Disculpen, señores árbitros, pero no tengo las mejores opiniones para los árbitros que apestan", señaló.