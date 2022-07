Pablo Laso: "Si el Real Madrid estaba tan preocupado por mí, les hubiera agradecido que me dieran los informes médicos"

Pablo Laso, ya exentrenador del Real Madrid y leyenda del club blanco, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha explicado, como ya indicó hace días, que los médicos le comunicaron que se encontraba en perfecto estado para entrenar y que respeta la decisión del club de prescindir de sus servicios.

"Me haces una pregunta a mí, que es para el Real Madrid, ¿no? Voy a intentar responderte lo que yo opino. Si estaban tan preocupados por mí, les hubiera agradecido que me dieran todos los informes posibles porque a mi lo que más me preocupa es mi salud", aseguró Pablo Laso.

"Yo he tenido la suerte de que el cuerpo médico que me ha tratado y las posteriores consultas que he hecho son de las que me fío. Yo estoy perfectamente. Que el Real Madrid decida prescindir de mi, yo ahí ya no me meto. Pero yo lo que más tranquilo estoy es que yo estoy bien porque la gente que me ha tratado es la que me ha trasmitido la certeza de que yo soy una persona bastante normal", insistió el técnico vitoriano.

Pablo Laso hizo referencia a unas declaraciones de Jaycee Carroll, exjugador del Real Madrid que puso en tela de juicio la decisión del club de no contar con Pablo Laso por "razones médicas".

"La primera prioridad para mí es la salud. Si mañana yo tengo un partido que estoy loco por entrenar, pero pongo en riesgo mi vida, no entrenaría. Carroll lo explicó perfecto: la decisión debe ser médica y de su familia. Yo entiendo que estoy bien. Mi trabajo no lo considero como algo tan importante, como pueda ser un piloto de avión, que tiene muchas vidas en sus manos. Es mucho más importante que un entrenador de baloncesto", afirmó Pablo Laso.

"Hemos rescindido nuestra relación de mutuo acuerdo. Cuando me comunican que no voy a ser entrenador, pienso que ya no pinto nada aquí. Los informes del Madrid, yo no los tengo, tengo los míos. Si en esos informes se basa su decisión, no puedo decir que sea traición, pero agradecería poder verlos. Yo me fío de los informes que yo he tenido sobre mi salud", argumentó Pablo Laso sobre su adiós al Real Madrid.

Pablo Laso descarta volver a entrenar de momento

El entrenador vitoriano, que cosechó 22 títulos en 11 años en el banquillo del Real Madrid, aseguró que su relación con el club blanco no ha terminado mal y no descartó un regreso en el futuro.

"¿Volver al Madrid? Es una pregunta fácil y difícil. Hay un anuncio que dice 'Vuelve a casa por Navidad', cuando vuelves a casa es algo que se entiende. Ahora, si no vuelves, no pasa nada. El Madrid es mi casa, tengo muchos amigos y he estado ahí 11 años, pero no sé si voy a volver. Hay anuncios que dicen que se vuelve a casa por Navidad", indicó Laso.

"Mi relación con el Madrid no ha acabado mal. Hemos llegado a un acuerdo de rescisión y dentro del equipo tengo muchos amigos que mantengo y mantendré siempre. Sobre el futuro, no te puedo contestar porque ahora mismo casi todos los equipos tienen entrenador. A lo que aspiro es que algún día alguien confíe su proyecto en mí, y a mi me ilusione, pero no puedo decir si Liga ACB, liga provincial o NBA", aseguró sobre su futuro.

"Para volver a casa por Navidad preguntaría antes qué hay de cena, no vaya a ser que me den algo que no me gusta", indicó con ironía el entrenador vitoriano.

Pablo Laso también fue preguntado por la posibilidad de entrenar a la selección española.

"¿La selección? La selección tiene un gran entrenador y una gran estructura en toda la Federación. ¿Que si me gustaría algún día dirigirla? Creo que es una pregunta de bar. Pero creo que está muy bien las manos del gran entrenador que tiene ahora", zanjó Pablo Laso.