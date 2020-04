Las redes alucinan con el 'nick' alternativo de Pau Gasol en su videoconferencia con los Reyes

Rafael Nadal, Pau Gasol y Fernando Alonso, tres de las grandes leyendas del deporte español, charlaron a través de videoconferencia con los Reyes de España para elaborar un plan que restaure la buena imagen internacional de España, dañada tras la epidemia del coronavirus.

Los tres ilustres deportistas han participado en una videoconferencia junto a Felipe VI y doña Letizia y en dicha reunión telemática se han analizado las consecuencia de la pandemia del COVID-19 y cómo combatirlas.

Los embajadores honorarios de la Marca España en el ámbito del deporte Nadal, Gasol y Alonso, explicaron a los Reyes diversas iniciativas que han impulsado para paliar la crisis. También su visión sobre cómo recuperar la normalidad en sus respectivas disciplinas deportivas.

Sin embargo, hubo un detalle en la videoconferencia que no pasó inadvertido: el curioso nick que utilizó Pau Gasol. Mientras que Rafa Nadal o Fernando Alonso usaban sus respectivos nombres, el jugador de baloncesto aparecía en pantalla con el curioso nombre de 'Anacleto'.

Gasol ya explicó en La Resistencia a David Broncano la razón de este divertido nombre: "Todo empezó por los hackers. Había cuentas mías cuando usaba Pau Gasol, me aparecía un hacker y me decía que me admiraba mucho y que si no hablaba con él me reventaba la cuenta".

Este hecho no pasó inadvertido en redes sociales.