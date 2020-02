La familia de Kobe Bryant ha realizado un funeral privado para él y su hija Gianna

Más información Sale a la luz el momento de la caída del helicóptero de Kobe Bryant antes de perderse entre la niebla

El funeral por la muerte de Kobe Bryant y su hija Gianna se realizó el pasado viernes 7 de febrero en Pacific View Memorial Park en Corona del Mar (California). Vanessa Bryant, esposa y madre, quería que fuese privado para llorar su pérdida.

La ceremonia se celebró en secreto y sin medios de comunicación, para que los seres queridos de ambos pudieran recordarles en paz. El hermetismo fue de tal calibre que no se ha sabido nada hasta ayer martes 11 de febrero.

Por otra parte, también se realizará un memorial en el Staples Center en honor a la leyenda de la NBA el 24 de febrero, fecha con especialmente simbólica: Kobe llevó el número 24 en las últimas etapas de su carrera y su hija Gianna usaba el 2 como dorsal en el equipo de la escuela.

Vanessa ha confesado que su cerebro "se niega a aceptar" el trágico accidente. "He sido reacia a expresar mis sentimientos con palabras. Mi cerebro se niega a aceptar que tanto Kobe como Gigi se hayan ido. No puedo procesar ambos al mismo tiempo. ¿Por qué debería poder despertarme otro día cuando mi bebé no puede tener esa oportunidad?".

Aún se desconocen las causas por las cuales el helicóptero se estrelló, pero las principales investigaciones apuntan a una desorientación del piloto debido a la intensa niebla que había y la falta de sensor de proximidad. “La pregunta sobre si el piloto debía estar volando en esa neblina, es parte de nuestra investigación”, explicó Jennifer Homendy miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTBS).