La energía de los aficionados españoles ha llegado hasta Pekín. En bares, casas, trabajo...cualquier sitio valía para ver a la Selección y disfrutar de esta final histórica e inolvidable.

Disfrutar, que no sufrir, porque aunque la victoria no se cante hasta el final y en el baloncesto puede cambiar todo en un abrir y cerrar de ojos, parecía bastante clara. "Me lo esperaba más igualado y sufrir", señalaba un aficionado, "pero no, estamos jugando muy bien", finalizó.

"Después de la victoria del otro día contra Australia, lo de hoy ha sido un medio paseo, con perdón de los hermanos argentinos, que los queremos mucho", señala otro con la voz afónica de animar durante el partido.

Con el final cada vez más cerca, había claros motivos para venirse arriba y cuando todavía no había finalizado el partido, se comenzó a cantar el...¡Campeones, campeones...!

"Ha sido el mejor equipo del Mundial", señala otro, y tanto. La Selección no ha perdido un solo partido desde que debutó frente a Puerto Rico.

El cariño y la pasión hacia la Selección española también lo han expresado personajes públicos, líderes políticos, deportistas y la Casa de Su Majestad el Rey:

"¡¡Tenéis el coraje de los campeones!! ¡¡¡Nadie en el mundo juega al baloncesto mejor que vosotros!!! ¡¡Vaya lección de fuerza, convicción, unión, categoría!! ¡¡¡Inolvidable España!!!"

El lunes, la Selección será arropada en Madrid, quien desde hace 13 años no celebra un oro mundial y se espera ansiosa la llegada de sus campeones.