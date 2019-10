Brillante debut de Ricky Rubio con los Suns frente a los Kings de Sacramento

Más información Los Raptors inician la defensa del anillo con victoria tras una prórroga ante los Pelicans

Ricky Rubio fue el gran protagonista en el debut de los Suns de Phoenix contra los Kings de Sacramento. Los locales ganaron 124-95 en un parido en el que el jugador catalán fue decisivo al entenderse a la perfección con algunos de sus compañeros como Devin Brooker, otro de los protagonistas de la madrugada.

El jugador anotó un total de 11 puntos y 11 asistencias tras sus 30 minutos sobre el campo, en los que anotó 4 de los 12 tiros efectuados. El jugador debuta de tal forma con su nuevo equipo tras haber sido nombtado MVP del pasado Mundial de Baloncesto de China, que finalizó con España como vencedora.

Ausencia de otros españoles

No tuvieron tanta suerte el resto de españoles en la NBA. Los hermanos Willy y Juancho Hernángomez no disputaron minutos con sus respectivos equipos, los Hornets de Charlotte y los Nuggets de Denver. Por su parte, Pau Gasol continúa recuperándose de la lesión por la que tuvo que operarse y no entró en la convocatoria de los Trail Blazers.