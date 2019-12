Alfonso del Corral tuvo que reconocer a Fernando Martín: "Fue uno de los momentos más horribles de mi vida"

Treinta años han pasado de la muerte de Fernando Martín, un momento congelado en el tiempo que marcó un antes y un después. Tal y como aseguran algunos de sus amigos, como es el caso del exseleccionador nacional Pepu Hernández, todo el mundo del mundo del baloncesto recuerda dónde estaba en el momento de la muerte de Fernando Martín.

El médico compañero de equipo y amigo Alfonso del Corral fue de los primeros en verlo, ya que tuvo que formar parte del equipo encargado de reconocer el cadáver. "Tuve que reconocerle. Era él efectivamente el que había fallecido. Fue uno de los momentos más horribles y desagradables de mi vida".

Además, Fernando estuvo la noche anterior al accidente en casa de Alfonso hablando de proyectos de futuro asegurándole que quería que su hijo se fuera a vivir con él.

"Era un ser humano grande, no físicamente sino humanamente. Decía "no os preocupéis, dármela a mi, yo la meto, yo me encargo de este jugador"", explica Alfonso del Corral asegurando que las palabras que mejor encajaban con él eran "confianza" y "magia".

Su excompañero Fernando Romay también ha hablado sobre la joven promesa del baloncesto relatando que fue una de aquellas personas que dejaba huella entre la gente.

Fernando Martín fichó por el Real Madrid y acudió con la selección absoluta a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en los que consiguió la medalla de plata. Se convirtió además en el primer jugador español en la NBA al llegar a Portland. Posteriormente tuvo que volver a Madrid donde, finalmente, le encontraría la muerte.