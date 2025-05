Sergio Llull anuncia su retirada de la Selección Española

Sergio Llull ha anunciado este lunes que se retira de la Selección Española de Baloncesto. El jugador mallorquín de 37 años, uno de las más grandes leyendas de los últimos 15 años y parte fundamental de la mejor época del baloncesto nacional, no podrá disputar la Eurocopa de este verano del 27 de agosto al 14 de septiembre. Ha anunciado la noticia durante una rueda de prensa en el Museo de la Federación Española de Baloncesto (FEB).

"Ha sido un viaje increíble; siempre he intentado dejarme el alma, alguna parte de mi cuerpo también, pero siempre estando disponible para lo que me pidiera el seleccionador y para lo que el equipo necesitara", señaló. "He tenido la suerte de coincidir con una generación increíble de jugadores, auténticos referentes e ídolos, que pasé de verlos por televisión a compartir cancha y vivencias con ellos. Me siento un privilegiado por ello. Es una decisión difícil, muy meditada; es el momento de dar un paso al lado, de centrarme en mi club, de disfrutar con la familia y de dejar paso a las nuevas generaciones que vienen pisando fuerte", dijo Llull en su comparecencia.

Debutó en 2009

Llull, que debutó el 14 de agosto de 2009 con la absoluta, se ha puesto la camiseta de la selección española un total de 173 ocasiones y tras 16 años siendo internacional se despide con cuatro oros, dos bronces y una plata.

El mejor triplista europeo de la historia encara la recta final de su carrera -una de las más exitosas en el panorama internacional- y el primer paso ha sido cerrar una maravillosa etapa de más de 15 años en 'La Familia', de la que era capitán.

Sigue con un papel importante en el Real Madrid

Actualmente, Llull tiene un papel importante en la rotación de Chus Mateo (Real Madrid), y pese a tener menos minutos de los que ha estado acostumbrado a lo largo de su carrera, sigue aportando minutos de calidad y actúa como desatascador con su excelente puntería desde el 6'75.

La 'despedida' de la Selección

Por su parte, la Selección Española de Baloncesto ha querido informar de la noticia y ha aprovechado para compartir unas publicaciones, entre ellas un vídeo recopilatorio con sus mejores momentos.

Su palmarés con España

Oro en el Europeo de 2009.

Oro en el Europeo de 2011.

Plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Bronce en el Europeo de 2013.

Oro en el Europeo de 2015.

Bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Oro en el Mundial de 2019.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com